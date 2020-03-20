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Предотвращен ввоз в Казахстан 62 тонн зараженных огурцов из Ирана
20 Марта 2020 11:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства РК уничтожил 62 тонны огурцов из Ирана, зараженных переносчиком вирусных заболеваний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.
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Обнаружили потенциально опасные овощи шымкентские госинспекторы по карантину растений.
«Госинспекторы Шымкентской городской территориальной инспекции МСХ РК в большой партии огурцов из Ирана обнаружили один из опаснейших вредителей, а также переносчик вирусных заболеваний растений – западный цветочный трипс.
Ввоз груза на территорию Казахстана был запрещен. Вся партия – почти 62 тонны огурцов – была незамедлительно изъята и уничтожена», - сообщили в Минсельхозе.
Ключевые слова: Минсельхоз, Безопасность, Иран,
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