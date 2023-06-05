Предоставлять земельные участки в безвозмездное пользование в приграничных населенных пунктах планируют в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рассмотреть возможность предоставления земельных участков в безвозмездное пользование с последующим их предоставлением в собственность в приграничных населенных пунктах планируют в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие меры предусмотрены в проекте постановления Правительства РК по внесению изменений в Концепцию развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023 – 2027 годы, размещенного на портале Открытые НПА.

«В целях снижения миграционного оттока населения и привлечения трудовых мигрантов из трудоизбыточных регионов в приграничных населенных пунктах трудодефицитных областей будет рассмотрена возможность предоставления земельных участков в безвозмездное пользование с последующим их предоставлением в собственность», - сообщается в документе.

При этом в проекте постановления отмечено, что в целях достижения эффекта синергии в реализации миграционной политики в приграничных территориях трудодефицитных областей будут пересмотрены перечень регионов расселения кандасов (с исключением из перечня Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской областей) и перечень регионов прибытия для переселенцев (с исключением из перечня областей, не являющихся приграничными) в сторону сокращения.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 15 июня текущего года.