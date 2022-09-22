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Предоставлять стройкомпаниям авансы для оптовой покупки стройматериалов предлагают депутаты
22 Сентября 2022, 12:49

Предоставлять стройкомпаниям авансы для оптовой покупки стройматериалов предлагают депутаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О вопросах обеспечения жильем социально уязвимых слоев населения и проблемах, складывающихся в жилищной сфере, в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны озвучил сенатор Бекболат Орынбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам депутата, в настоящее время в Жамбылской области состоят в очереди на жилье 37 037 человек, из них 26 841 из социально уязвимых слоев населения. При таком количестве очередников озабоченность сенатора вызывает снижение заинтересованности стройкомпаний в возведении жилья.

«Основная проблема, которая сегодня возникает при строительстве жилья – это цены на строительные материалы на рынке. По сравнению с 2020 годом в 2022 году они в среднем выросли в 1,8 раза и стали выше стоимости в смете. В связи с этим снизилась заинтересованность в строительстве жилья со стороны подрядчиков. В частности, по проектно–сметной документации, прошедшей государственную экспертизу, по Жамбылской области стоимость 1 кв. м жилья на вторичном рынке составляет в среднем 294 тыс. тенге, что не соответствует стоимости, утвержденной государственной программой в 160 тыс. тенге»,- сказал сенатор.

В этой связи депутат предлагает пересмотреть принципы финансирования строительства арендного жилья в Жамбылской области, и довести стоимость 1 кв. м. жилья в регионе до 220 тыс. тенге, а также выплачивать строительным компаниям авансы, для того, чтобы они могли приобретать стройматериалы оптом по более низкой цене.

Фото: cityreporter.ru





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