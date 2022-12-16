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Предоставлять микрокредиты для фермерских хозяйств продолжат в Казахстане

16 Декабря 2022, 13:52
Предоставлять микрокредиты для фермерских хозяйств продолжат в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал о проводимой работе по заключению соглашений о свободной торговле с третьими странами в рамках ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня действует зона свободной торговли с Вьетнамом и Сербией. Ведутся переговоры по заключению аналогичных соглашений с Египтом, Ираном, Израилем, Индией и Индонезией. Такие соглашения являются инструментами наращивания и диверсификации экспорта отечественных товаров, а также приносят выгоду для потребителя с точки зрения стоимости импортной продукции. Также в целях насыщения внутреннего рынка товарами и обеспечения благоприятных условий для отечественных товаропроизводителей проводится работа по созданию национальной товаропроводящей системы (далее – НТС)», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, прорабатывается вопрос создания сети НТС путем внедрения единой информационной системы, к которой планируется подключить частные оптово-распределительные центры, овощехранилища, СПК и другие субъекты торговли. Это позволит обеспечить взаимодействие между субъектами торговли, решить вопросы внутренних перетоков продукции между регионами, обеспечить прозрачность ценообразования, прогнозируемость, легализует теневой оборот продукции и в целом окажет положительный макроэкономический эффект. Данная модель не предусматривает затрат из бюджета.

«Кроме того, обеспечивается развитие сельской кооперации, предусматривающей взаимодействие сельхозтоваропроизводителей с перерабатывающими предприятиями. В рамках программы развития кооперации планируется субсидирование сельхозкооперативов на равных условиях с остальными сельхозтоваропроизводителями, в том числе за счет местных бюджетов», - отметил Премьер-Министр.
«Будет продолжено предоставление микрокредитов для крестьянских или фермерских хозяйств, сельхозкооперативов, индивидуальных предпринимателей в целях наращивания производства сельскохозяйственной продукции, гарантированного сбыта продукции, а также увеличение загрузки мощностей предприятий по откорму сельскохозяйственных животных, перерабатывающих предприятий и обеспечения экспорта сельскохозяйственной продукции», - добавил Алихан Смаилов.

Ранее сообщалось, что экспорт из Казахстана в страны ЕАЭС за январь-сентябрь 2022 года вырос на 14,3% и составил 6,5 млрд долларов США. Импорт в Казахстан из стран ЕАЭС за январь-сентябрь 2022 года вырос на 1,2% и составил 13,3 млрд долларов США.


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