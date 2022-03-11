Предоставление земельных участков в РК будут осуществлять в электронном виде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В существующий порядок предоставления земель вносятся некоторые изменения. Об этом рассказал вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Базовым инструментом управления земельными отношениями является автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра. В электронном формате введены карты по земельным участкам, в том числе почвенным, геоботаническим и сельскохозяйственным, сохранено 6,5 млн данных. Из 15 видов государственных услуг в сфере земель, земельных отношений в настоящее время 14 оказываются населению в электронном виде. В этом контексте во исполнение поручения Главы государства министерством ведется законопроектная работа по вопросам цифровизации земельных отношений. Вносятся некоторые изменения в существующий порядок предоставления земель», - сказал вице-министр сельского хозяйства РК Баглан Бекбауов на заседании круглого стола в Сенате.

Вице-министр отметил, что будут внедрены цифровые технологии и определен электронный порядок предоставления земельных участков.

При этом планируется автоматизировать процедуры безбумажных услуг и согласования передачи участков с коммунальными службами.

«Сегодня прямая выдача земельных участков состоит из трех этапов, 38 шагов, срок оформления составляет до одного года. Цифровизация позволит сократить процедуры до 30 дней, за исключением земельной комиссии. Существующий процесс предоставления земельных участков в рамках проведения торгов проходит в три этапа, состоит из 19 шагов и сейчас занимает до 3 месяцев. Надеемся, что представление этого процесса в электронном формате будет сокращено до 10 дней. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в Парламенте», - проинформировал вице-министр.