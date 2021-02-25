Предоставление земель любого назначения будет осуществляться в электронном виде с 2023 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 2023 года предоставление земель любого назначения будет осуществляться в электронном виде. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов в ходе презентации проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости» в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основные новшества данного законопроекта: сокращения сроков предоставления земли; оптимизация всех процедур, осуществляемых в бумажном виде и предоставление земли только в электронном формате. Предоставление всех категорий земель будет реализовано на республиканской информационной системе «Единый государственный кадастр недвижности», сокращенно – ЕГКН, и 17 региональных геоинформационных системах, сокращенно – РГИС. Разработку и тестирование системы ЕГКН ведет Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, совместно с НАО «Правительство для граждан», а 17 РГИС – акиматы областей и городов республиканского значения. В этой связи, законопроектом предусматривается ввести такие новые понятия, как «информационная система Единого государственного кадастра недвижимости», «региональная геоинформационная система», «публичная кадастровая карта», «кадастровый паспорт объекта недвижимости», – сказал Р.Курманов.

Вице-министр отметил, что в настоящее время предоставление земельных участков регулируется восемью статьями Земельного кодекса, в зависимости от запрашиваемого целевого назначения. При этом, поступают письма от потенциальных землепользователей и обращения от физических лиц с просьбой дать разъяснения, поскольку имеется непонимание и сложности толкования норм земельного законодательства.

По словам Р.Курманова, законопроектом предлагается установить всего два способа предоставления земельных участков в электронном виде. Первый способ будет заключаться в прямом предоставлении акиматами земельных участков физическим лицам, государственным юридическим лицам, а также физическим и негосударственным юридическим лицам для некоммерческих целей. Второй способ – предоставление земель физическим и негосударственным юридическим лицам через аукционы и конкурсы, для коммерческих целей и ведения бизнеса. Аукционы и конкурсы будут проводиться исключительно в электронном виде, на электронной торговой площадке Министерства финансов www.gosreestr.kz.

Как пояснил Р.Курманов, в настоящее время прямое предоставление земли состоит из трех этапов, 38 шагов, срок оформления достигает одного года. Цифровизация позволит сократить процедуры, земельную комиссию, а также сократит срок предоставления до 30 дней. Предоставление земель через аукционы состоит из трех этапов, 19 шагов и занимает срок до трех месяцев. Электронный формат предоставления позволит сократить срок до 10 дней. Процесс предоставления земель сельскохозяйственного назначения через конкурс в настоящее время состоит из трех этапов, 19 шагов, срок до четырех месяцев. Автоматизация процесс позволит сократить срок до 40 дней, уменьшит бюрократию и сделает конкурс прозрачным.

Р.Курманов также сообщил, что законопроектом предусмотрено отлагательное введение в действие поправок, то есть, с 1 января 2023 года, до полного внедрения систем ЕГКН и РГИС по всем регионам, с наполнением их сведениями инженерно-коммуникационной инфраструктуры, закоординированных объектов недвижимости. До введения этих поправок в действие будет действовать бумажный способ предоставления земель.