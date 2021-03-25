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Предоставить преимущественное право продления аренды для землепользователей предлагают в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
25 Марта 2021, 11:15
Предоставить преимущественное право продления аренды для землепользователей предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент республиканского общественного объединения «Союз фермеров Казахстана» Жигули Дайрабаев предложил предоставить преимущественное право продления аренды для добросовестных землепользователей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на первом заседание Комиссии по земельной реформе глава Союза фермеров Казахстана отметил, что на сегодня есть право аренды земель на 49 лет в нашей стране и если землепользователь добросовестно трудится и эффективно ее использует, то надо предусмотреть для него преимущественное право продления аренды.

«Необходимо ему законодательно предусмотреть преимущественное право продления аренды для пользования, для его наследников», - сказал Жигули Дайрабаев.

Для этого, по его словам, необходимо в 37 статью и 97 статью Земельного кодекса внести изменения.

«Для того, чтобы в будущем не возникало споров, земля должна даваться в аренду только гражданам нашего государства», - добавил Жигули Дайрабаев.

Напомним, Комиссия по земельной реформе была создана по поручению Главы государства для обсуждения норм проекта Земельного кодекса РК и выработки предложений.

Ранее был утвержден состав Комиссии по земельной реформе.


Минсельхоз   Сельское хозяйство   Земельный вопрос (законопроекты)   Общество  
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