Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Предоставить льготы для разведки и освоения новых месторождений предложил Президент РК

Автор:  
Анеля Касымова
11 Января 2022, 13:01
Предоставить льготы для разведки и освоения новых месторождений предложил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил предоставить широкие льготы для разведки и освоения новых месторождений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства отметил рост цен на сырье и соответственный доход предприятий горнорудного сектора. В связи с этим он поручил Правительству проработать вопрос дополнительных поступлений в госбюджет.

«Взамен можно предоставить широкие льготы для разведки и освоения новых месторождений. Я веду речь о крупных горнорудных компаниях и других крупных компаниях», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Мажилиса Парламента.

По словам Главы государства, дополнительные источники доходов бюджета необходимы для обеспечения макроэкономической стабильности страны.

Президент Казахстана   Правительство РК   Мажилис   Промышленность  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Когда потушат пожар в области Абай, ответили в Минэкологии
Когда потушат пожар в области Абай, ответили в Минэкологии