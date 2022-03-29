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    15:55, 29 Март 2022 | GMT +6

    Предоставить льготные условия для частных ж/д перевозчиков на приобретение вагонов предлагает АЗРК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова потребность в пассажирских вагонах в Казахстане, сообщил заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно данным частных перевозчиков, потребность в вагонах составляет 100 пассажирских вагонов», - сказал Марат Омаров на брифинге в СЦК.

    При этом, как отметил спикер, госпрограммой ГПИР «Нұрлы жол» для АО «Пассажирские перевозки» предоставляются лучшие условия для приобретения вагонов.

    «Отличительным условием господдержки является то, что частные перевозчики самостоятельно получают коммерческий заем, с невыгодными условиями: установление краткосрочного периода выплаты 7 лет, внесение предоплаты в размере 30%, ставка вознаграждения 6% (за минусом субсидируемой части). При этом вложенные инвестиции окупаются за 20 лет», - пояснил Марат Омаров.

    В этой связи в АЗРК предлагают предоставить справедливое распределение республиканских средств, в части предоставления аналогичных льготных условий для частных ж/д перевозчиков по приобретению пассажирских вагонов.

    Теги:
    АЗРК Логистика Транспорт Другие государственные органы КТЖ Экономика
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