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    14:56, 28 Май 2021 | GMT +6

    Предоставить компаниям равные условия при привлечении пенсионных накоплений на строительство призывают в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин предложил предоставить компаниям равные условия для привлечения пенсионных выплат на строительство. Такое предложение было озвучено в ходе Open Space по вопросам конкуренции на рынке строительства жилья на площадке МИА «Казинформ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ведомства, число зарегистрированных сделок купли-продажи (175 040 с января по апрель 2021 года) свидетельствует о повышенном спросе населения. Однако правила использования пенсионных выплат на улучшения жилищных условий исключают возможность приобретения жилья на стадии строительства, если у застройщика нет гарантии Единого оператора.

    «Бизнес входит в банк второго уровня, который также находится под нормативами Национального банка. Я считаю, что можно было бы расширить условия (использования, прим.ред.) пенсионных выплат», - сказал Серик Жумангарин.

    В Агентстве сообщили, что по данной редакции в адрес Министерства индустрии и инфраструктурного развития направлено соответствующее письмо о необходимости предоставления равных условий участникам рынка.

    При этом отмечено, что при долевом строительстве, средства дольщиков привлекаются также в случае участия в проекте банка второго уровня или после возведения каркаса.

    Существующие ограничения приводят к подведению застройщиков использовать только один из трех способов, что также негативно отражается на рынке долевого строительства.

    Ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин рассказал о ситуации на рынке жилья, а также пояснил, насколько выросли цены на строительные материалы в Казахстане.

    Напомним, в акимате опубликовали список столичных застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков.

    Теги:
    Серик Жумангарин Жилье Строительство
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