Малиновое дело: хищение бюджетных 900 млн тенге выявили в Жамбылской области

Схему хищения в крупном размере бюджетных средств при получении субсидий на разведение элитных сортов малины выявили следователи территориального департамента экономических расследований при координации прокуратуры Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Следствием установлено, что на земельных участках крестьянских хозяйств малина не посажена, а саженцы вовсе не приобретались, - пояснили в надзорном ведомстве. - Своими преступными действиями четверо представителей крестьянских хозяйств в течение двух лет причинили ущерб государству на сумму свыше 900 млн тенге.

В апреле этого года по факту начато досудебное расследование по статьям 190 ч.4 п.2, 216 ч.3 и 218 ч.2 п.2 УК РК. В ходе расследования все подозреваемые взяты под стражу. На их имущество общей стоимостью 1,9 млрд тенге наложен арест.

12 сентября уголовное дело окончено с обвинительным актом и направлено в суд для рассмотрения по существу. В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация разглашению не подлежит.

По нормам закона лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда, - уточнили в прокуратуре Жамбылской области.