20 Мая 2022 13:21

Предмет «Трудовое обучение» введут с первого класса в школах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Трудовое воспитание имеет большое значение в работе с молодежью. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на парламентских слушаниях, посвященных вопросам молодежной политики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поэтому в новом учебном году с 1 класса вновь вводится предмет «Трудовое обучение». Проект предусматривает открытие теплиц при школах. Уже сегодня около 7% школ имеют такой опыт», - сказал Е. Тугжанов.

По его словам, впервые с этого года в школах с 7-го класса вводится специалист «педагог-профориентатор», который будет помогать учащимся в выборе будущей профессии.

Ранее председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев заявил, что январские события потребовали серьезного пересмотра действующей молодежной политики.

«Трагические январские события выявили всю остроту проблем неустроенной молодежи. Многие молодые люди, которые участвовали в акциях протеста, не имели качественного образования, постоянной работы и доходов. Мы увидели, как такая молодежь может быть использована различными деструктивными силами. Важным уроком трагического января является осознание того, что эффективная молодежная политика – это ключевое условие устойчивости и стабильности государства, а значит, главный приоритет общенациональной повестки», - отметил Маулен Ашимбаев.