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Предмет «Қазақтану» предлагают ввести в вузах страны

18 Июля 2019, 18:08
Предмет «Қазақтану» предлагают ввести в вузах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Доме дружбы состоялась научно-практическая конференция «Қазақтану – ел бірлігінің негізі», посвященная инициированному Ассамблеей народа Казахстана культурно-просветительскому проекту «Қазақтану». По итогам обсуждений участники конференции приняли резолюцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт АНК.

Принимая во внимание значение научно-просветительского проекта «Қазақтану», инициированного Лидером нации Н. Назарбаевым на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана, участники конференции отмечают, что ценности казахского народа должны стать общенациональными и общезначимыми для всех этносов страны, быть усвоены сегодняшним и последующими поколениями.

Участники конференции считают, что активное продвижение истории, традиций, гуманитарных и нравственных устоев казахского народа, укрепление единства народа и общенационального исторического сознания казахстанцев, обеспечение общественного согласия и общенационального единства на основе казахстанского патриотизма, духовно-культурного единства этносов возможно при консолидирующей роли казахского народа.

Поэтому проект «Қазақтану» должен быть нацелен, в первую очередь, на определение этого национального кода, формирующегося на основе базовых ценностей казахского народа. Исторически казахский народ вел кочевой образ жизни. Казахстан находился в самом центре перекрестка цивилизаций и выработал черты, которые являются субстратом наших общих национальных ценностей: гостеприимства, открытости, толерантности, способности адаптироваться к жизни на перекрестке цивилизаций и культур. Проект «Қазақтану» должен быть динамичным и всегда готовым отвечать вызовам времени.

Проект «Қазақтану» должен способствовать консолидации народа Казахстана через формирование и укрепление наших единых ценностей. Фактически залогом стабильности в стране может служить объединение всех представителей национальностей посредством изучения истории и языка казахского народа.

Участники конференции рекомендуют для реализации проекта следующие меры:

- рассмотреть возможность введения в вузах предмета «Қазақтану»;

- создание кружков «Қазақтану» в общеобразовательных школах и этнолингвистических центрах Ассамблеи народа Казахстана;

- организация мастер-классов и курсов при Домах дружбы по обучению представителей этносов Казахстана казахским ремеслам и промыслам с изучением истории их возникновения и значения;

- разработка региональных научно-просветительских и прикладных проектов по популяризации казахской культуры, истории, традиций среди этносов Казахстана.

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