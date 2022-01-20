Предложенные Президентом РК реформаторские шаги требуют всеобщего уважения и поддержки - Александр Рар
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане определенно имела место попытка смены режима. Такое мнение выразил касательно январских событий политолог, историк и публицист из Германии Александр Рар, передает МИА «Казинформ».
«Организованные мародерствующие банды нападали на правительственные здания. Если бы это произошло в США или Германии, это вызвало бы общественный резонанс. СМИ заявили бы о своей солидарности с развертыванием сил безопасности против вооруженных противников правительства. То, как Президент Токаев снова взял ситуацию под контроль, предложенные им реформаторские шаги, которые он намерен предпринять для продвижения страны и общества вперед, требуют всеобщего уважения и поддержки, а не злого умысла или предрассудков со стороны СМИ», - отметил политолог.
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