Предложенные Президентом меры позволят решить проблему роста цен – Ернар Серик

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Предложенные Президентом меры позволят решить проблему роста цен. Такое мнение высказал заместитель директора Центра макроэкономических исследований ERI Ернар Серик на заседании экспертного клуба, организованного Институтом экономических исследований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем выступлении Глава государства уделил особое внимание вопросу роста цен. Если в 2020 году инфляция в Казахстане составляла 7.5% при таргете Нацбанка в 4-6%, то за август этого года составила уже 8,7%, из которых 11,4% – это продуктовая инфляция. Все мы знаем, что высокий уровень цен съедает рост доходов населения, то есть, снижается покупательская способность населения и сводит на нет усилия Правительства по восстановлению экономики», – сказал Е. Серик.

По его словам, на рост цен оказывают давление, как внутренние, так и внешние факторы. К внутренним можно отнести так называемый фискальный импульс в размере 6,3 трлн тенге, который был направлен на реализацию антикризисных мер, что привело к избыточной денежной массе в экономике, а также рост цен на импортное сырье и усиленное инфляционное ожидание населения. Среди внешних факторов нарушение международных цепочек поставок и небывалый рост мировых цен на продтовары и металлы из-за КВИ.

«Поэтому, для решения данной проблемы Глава государства предложил монетарные и немонетарные меры. Среди монетарных мер Президент призвал задействовать потенциал микрофинансовых организаций на местах и принять меры по возвращению замороженных активов в экономический оборот. Среди немонетарных Президентом было поручено ускорить строительство сетей оптово-распределительных центров по всей стране. Глава государства отметил важность обеспечения доступа к ним мелких сельхозтоваропроизводителей, а также недопустимость монополизации данного рынка», – отметил Е.Серик.

Эксперт напомнил, что Президент отметил разнообщенность госорганов при контроле над ценами по цепочке от производителя до потребителя. Поэтому, Правительству в месячный срок поручено разграничить зоны ответственности, определить один орган в качестве основного ответственного за цены на продукты питания. Правительством уже принимаются краткосрочные и среднесрочные меры. Находится в процессе разработки Комплекс мер антиинфляционного реагирования. Для сдерживания цен Правительством будет проводиться работа по увеличению закупа продовольствия в стабфонды страны, привлечению инвестиций в строительство овощехранилищ, выделению отечественным сельхозтоваропроизводителям оборотных средств на приобретение сырья.

Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.