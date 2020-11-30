Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Предложения заплатить и забыть о деле поступали неоднократно - Марат Бекетаев о споре со Стати

Автор:  
Акбота Кузекбай
30 Ноября 2020, 16:52
Предложения заплатить и забыть о деле поступали неоднократно - Марат Бекетаев о споре со Стати

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр юстиции Марат Бекетаев еще раз высказался по делу Стати, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе онлайн-брифинга в СЦК журналисты задали вопрос, сколько тратится на продолжающееся дело по Стати в течение семи лет.

«Я так понимаю, вы хотите далее развивать свою мысль, что столько много тратим, а не лучше ли заплатить. Так вот, мой ответ сразу - не лучше. Нам нужно дать четкий сигнал Казахстану. Такие предложения - заплатить и забыть об этом деле, поступали неоднократно. Нам нужно дать четкий сигнал. Прийти в Казахстан и создать видимость инвесторской деятельности, а потом еще и взыскать с государства какие-то деньги, не вложив соответствующих инвестиций, нельзя. Стати в арбитраже заявлял, например, что на строительство ГПЗ он потратил 230 млн долларов, а по факту 180 млн долларов вывел на оффшоры, и теперь эти 180 еще и пытается взыскать с Казахстана, то мой ответ будет простой: этих денег он не получит», - заявил Марат Бекетаев, отвечая на вопросы журналистов.

Министр напомнил, что в апреле этого года было получено решение суда в Лондоне в пользу Казахстана. По его словам, данное решение говорит о том, что средства Нацфонда неприкосновенны.

«Это решение будет работать в пользу Казахстана не только по делу Стати, оно будет работать в пользу Казахстана в отношении всех других дел в будущем. Любой, кто захочет взыскать какие-то средства из Нацфонда, в Лондоне никогда не сможет этого сделать. Такое же решение мы в июле получили в Стокгольме, точно также это решение будет работать на будущие кейсы Казахстана», - пояснил Марат Бекетаев.

«Мы не останавливаемся на этом, мы заявляем уже встречные требования. В Нью-Йорке подан встречный иск против облигационеров Стати. Некоторые из облигационеров Стати активно с ним сотрудничали, но вместо того, чтобы подать иски против Стати, они решили с ним договориться и поделить возможную компенсацию, которую Казахстан бы выплатил. Так вот, эти облигационеры ошиблись. Мы узнали об этом, у нас есть документальные подтверждения, что они активно сотрудничали со Стати, помогали ему в различных процессах, и теперь мы заявили встречные требования», - добавил министр.

Ранее сообщалось, что в ноября 2020 года Апелляционный суд Брюсселя в Бельгии разрешил Республике Казахстан детально представить свою позицию и материалы о мошенничестве, совершенном гражданами Молдовы Анатолом и Габриэлем Стати и их компаниями Ascom Group SA и Terra Raf Trans Traiding Ltd («Стати»).

Мошенничество влияет на инвестиции, которые Стати якобы вложили в Казахстане, и подрывает легитимность арбитражного решения, полученного Стати против Республики Казахстан в 2013 году.

В апреле 2020 года Казахстан победил в Высоком суде Англии против Стати. 22 апреля 2020 года Высокий суд Англии вынес решение в пользу РК по судебному делу с участием Национального банка Республики Казахстан и Республики Казахстан в лице Министерства юстиции Республики Казахстан. В качестве ответчиков выступили Банк Нью-Йорка Меллон (BNYM), Анатол и Габриел Стати и связанные с ними компании.


Суды   Минюст   Бельгия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
Камыш горит на болотах в СКО
Камыш горит на болотах в СКО
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном