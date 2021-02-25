Предложения Президента направлены на решение насущных проблем простых граждан - Толеутай Рахимбеков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Член НСОД, председатель правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» Толеутай Рахимбеков прокомментировал пятое заседание Национального совета общественного доверия, которое проходило под председательством Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Толеутай Рахимбеков заявил, что в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев остановился на пяти моментах: экономика и обеспечение жильем; образование и подготовка кадров; поддержка граждан с ограниченными возможностями; защита прав человека; политические реформы.

«Хочу отметить отличительную особенность выдвинутых сегодня Президентом страны предложений - они направлены на решение насущных проблем, прежде всего, простых граждан. Президент поставил задачу увеличения объемов строительства жилья в селах, в первую очередь для учителей, врачей и других работников социальной сферы. Говоря об экономике, Глава государства отметил, что региональные Социально-предпринимательские корпорации должны стать инструментами развития регионов, что они не должны быть конкурентами предпринимателями, а напротив - надежными их партнерами», - сказал спикер.

По его словам, Глава государства также отметил важность перехода к «зеленой» экономике, внедрения альтернативной энергетики.

«Касаясь вопросов развития подготовки кадров, Касым-Жомарт Кемелевич сказал, что пандемия коронавируса показала важность образования, здравоохранения, науки, дистанционного обучения, подготовки медицинских и педагогических кадров, повышения стипендий студентов, обучающихся по этим специальностям, заработных плат учителей и врачей. Глава государства дал поручение Правительству и акимам создать все необходимые условия для комфортной жизни людей с ограниченными возможностями, обеспечить им доступность зданий, транспорта. Президент особо остановился на борьбе с бытовым насилием против женщин, игроманией, усилении роли адвокатуры. Говоря о дальнейших политических реформах К.Токаев остановился на работе по развитию местного самоуправления. Он сказал о том, что выборы акимов сел и сельских округов намечены на период август-декабрь 2021 года, а выборы акимов районов на 2024 год. Также Глава государства сказал о недопустимости двойного гражданства, о необходимости увольнять государственных служащих и руководителей предприятий квазигоссектора, имеющих двойное гражданство. Президент поставил окончательную точку в вопросах продажи и аренды земель с/х назначения иностранным гражданам и юридическим лицам с иностранным участием. Он поручил создать Земельную комиссию, которая должна начать работу 25 марта текущего года и выработать предложения по законодательному регулированию всех земельных вопросов. Сегодня Глава государства вновь остановился на особенностях празднования в этом году 30-летия Независимости Казахстана», - заключил спикер.