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Предложения по реформированию строительной отрасли рассмотрели в Правительстве

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Августа 2022, 08:52
Предложения по реформированию строительной отрасли рассмотрели в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реформирования строительной отрасли и повышения ее конкурентоспособности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

Выступая с докладом, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев отметил, что по итогам разработки механизмов повышения эффективности строительной отрасли подготовлен пакет законодательных поправок.

Так, благодаря внедрению новых норм планируется расширить возможности малого и среднего бизнеса по участию в государственных закупках, ограничить деятельность незаконных и непродуктивных субподрядчиков, а также неквалифицированных лицензиатов.

Кроме того, субъектам рынка планируется предоставить равные возможности при получении земельных участков, усовершенствовать сферу долевого строительства и обеспечить достойную оплату труда по всей отрасли.

Ожидается, что принятие законодательных поправок позволит более равномерно распределять объемы строительства, повысить качество и прозрачность выполняемых работ.

Премьер-Министр поддержал основную часть представленных нововведений и поручил заинтересованным госорганам дополнительно проработать те пункты, внедрение которых требует более детальных расчетов.


Фото: primeminister.kz
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