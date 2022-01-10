Предложения по новому составу Правительства внесет завтра Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внесет в Парламент предложения по новому составу Правительства. Об этом он заявил во время внеочередной сессии коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все государственные органы усиленно работают над тем, чтобы полностью вернуть страну к нормальной жизни. Завтра я внесу в Парламент предложения по новому составу Правительства и поставлю конкретные задачи по решению острых проблем в социально-экономической сфере», - сказал во время сессии Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Глава государства заявил, что в настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен. Опасные угрозы предотвращены в стране.

Также Президент Казахстана сообщил о том, что по стране продолжается антитеррористическая операция.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев рассказал о новой тактике боевиков.