Предложения членов Нацсовета рассмотрены на совещании в Акорде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Акорде состоялось очередное совещание по рассмотрению предложений членов Национального совета общественного доверия. Совещание провел заместитель руководителя Администрации Президента Тимур Сулейменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение советника Президента РК Ерлана Карина в Facebook.

В повестке сегодняшнего заседания были рассмотрены следующие вопросы – обеспечение детей социально уязвимыx слоев населения адресной социальной помощью, банкротство физических лиц, концепция пенсионной реформы, уравнение заработных плат казахстанских и иностранных работников, квоты на привлечение иностранной рабочей силы и т.д.

В обсуждении приняли участие представители Министерство национальной экономики, Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство здравоохранения, Министерство финансов.

Следующее совещание состоится в конце этой недели в Алматы, ее тема будет посвящена вопросам развития финансово-бюджетной системы.

На следующей неделе, 16 октября, под председательством заместителя Премьер-Министра РК Бердибека Сапарбаева состоится обсуждение предложений, подготовленных членами Рабочей группы Нацсовета по социально-культурным вопросам.