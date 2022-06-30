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Предложения алматинцев лягут в основу Плана развития города - депутат маслихата
30 Июня 2022 21:49

Предложения алматинцев лягут в основу Плана развития города - депутат маслихата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы обсудит вместе с членами общественного совета планы по развитию города. Об этом сообщила депутат городского маслихата Алтынай Кобеева в Facebook, передает МИА «Казинформ».

По ее словам, депутаты активно обсуждают документ акимата Алматы по развитию города и готовят свои предложения и замечания.

«Не припомню, чтобы планы по развитию города выносили на обсуждение самих жителей и главное старались так широко информировать об этом. Такое открытое обсуждение под стать духу Алматы, это действительно здорово. Если человек хочет улучшить город, то он выкроит время и напишет свои предложения и даст комментарии.

Во-вторых, мне лично понравились цели и задачи, они простые, понятные и приземленные. Самое главное, что при должной совместной работе – вполне достижимые. Это дает четкое представление, каким будет город в ближайшем будущем. Не постер из футуристического фильма, а настоящий комфортный город для нас с вами и наших детей», - пишет депутат.

Встреча состоится в понедельник, 4 июля.

«После завершения обсуждения проект документа ляжет в основу Плана развития города и это уже будет не акиматовский документ, а наши с вами планы на ближайшее будущее. Так что не оставайтесь в стороне!» - призывает алматинцев депутат Алтынай Кобеева.


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