Предложение об увеличении сумм выплаты компенсации потерпевшим направлено в Минфин РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 июля 2020 года успешную реализуется Закон «О Фонде компенсации потерпевшим» (далее - Закон), который разрабатывался совместно с МВД заинтересованными государственными органами. Об этом передает МИА «Казинформ».

Закон определяет правовые, экономические, социальные и организационные основы, направленные на обеспечение выплаты компенсации потерпевшим по отдельным составам уголовных правонарушений, согласно которым определенный круг потерпевших имеет право на возмещение материального ущерба, причиненного от преступного посягательства.

Для этого создан новый финансовый институт – Фонд в качестве контрольного счета наличности, открытого в Министерстве финансов (далее – МФ) для зачисления поступлений денег и проведения выплаты компенсаций потерпевшим.

Законом определены пять источников фонда:

принудительные платежи, взыскиваемые судом.

денежные взыскания, налагаемые судом за неисполнение процессуальных обязанностей;

поступления по исправительным работам;

деньги, взысканные в порядке регрессных требований;

иные источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Законом предусматривается три категории потерпевших по 124 составам уголовных правонарушении, по которым будет выплачена компенсация.

Первая категория - несовершеннолетние, являющиеся потерпевшими от сексуального насилия; лица, признанные потерпевшими по преступлениям, связанным с торговлей людьми и пытками (по 22 составам), компенсация предусмотрена в размере 30 МРП);

Вторая категория - лица, которым причинен тяжкий вред здоровью либо зараженные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД), (по 42 составам) компенсация в размере 40 МРП);

Третья категория – лица, наделенные правами потерпевшего, в случае смерти потерпевшего (по 60 составам) компенсация в размере 50 МРП).

Государственные органы, осуществляющие функции уголовного преследования, разъясняют права потерпевшего на получение компенсации и рассматривают его заявление, по которому в течении десяти календарных дней принимают решение.

После вынесения решения о назначении компенсации, составляется Реестр получателей с последующим предоставлением в МФ.

Правила представления централизованного реестра получателей компенсации утверждены приказом МФ.

Реестр ведется государственными органами, осуществляющими функции уголовного преследования согласно форме утвержденной приказом МФ.

Реестр представляется в МФ ежемесячно к пятнадцатому числу месяца.

На основании реестра формируется платежное поручение. Выплаты производятся на основании реестра из фонда не позднее десяти календарных дней.

После осуществления выплат МФ уведомляет центральные государственные органы, об исполнении реестра.

В итоге, за 2020 год (второе полугодие) общее количество потерпевших, получивших выплаты компенсации, составило 262 человек, которым выплачена компенсация на общую сумму 22 640 000 тенге, и данный показатель с каждым годом растет.

Так, за 8 месяцев 2021 года 720 потерпевшим (в 3 раза больше, чем в прошлом году), выплачена компенсация на сумму 93 723 000 тенге (в 4 раза больше).

Между тем, наблюдается значительный рост цен на продовольственную корзину, удорожание жизни населения в целом.

В этой связи, в Министерство финансов, как регулятору фонда, направлено письмо о рассмотрении увеличения сумм выплаты компенсации потерпевшим.

Резюмируя, можно утверждать, что указанный институт существенно влияет на восстановление прав потерпевших.



