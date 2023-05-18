Предложение о введении в Уголовный кодекс нормы о сексуальном домогательстве поступило в Минюст

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр юстиции Алма Муканова в кулуарах Мажилиса прокомментировала вопрос журналистов о том, появится ли в Уголовном кодексе норма о сексуальном домогательстве или харрасменте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках представленного законопроекта такая норма не содержится, но при этом на рассмотрении Министерства юстиции поступило предложение о том, можем ли мы в Уголовном кодексе соответствующую норму рассмотреть. Проблематика имеется, поэтому она будет дополнительно изучаться. Мы, как госорган, не можем любое поступившее предложение включать и подтверждать, нам нужно обосновывать включение тех или иных норм», - прокомментировала в кулуарах Мажилиса Алма Муканова.

Поэтому изучение Министерства юстиции будет строиться на фактических примерах, статистической информации, изучении международного опыта и теоретической составляющей.

«В случае признания целесообразности мы соответствующую инициативу также можем проявить…Текущая практика должна быть изучена. Почему? Потому что мы должны правильно сформулировать диспозицию и санкцию к ней. Мы не можем просто написать - домогательство на рабочем месте, нужно дать признаки, что мы подразумеваем под домогательством и обосновать юридически. Мы рассматриваем целесообразность введения отдельного состава и если будет признана целесообразность, то мы же не одни принимаем решения, у нас есть целый проектный офис, который вносит изменения в Уголовный кодекс, у нас есть межведомственная группа, которая внесение или изменение составов в УК также рассматривает. Если все инстанции пройдем, то тогда сможем», - добавила Алма Муканова.