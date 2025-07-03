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    10:00, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Предложение актюбинских депутатов проверить автогазовые заправки не получило поддержки

    Предложение было рассмотрено на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции. Однако участникам напомнили, что, согласно статье 144 Предпринимательского кодекса РК, проведение проверок не допускается без оснований, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    АГЗС газовая заправка газ құю станциясы
    Фото: Kazinform

    Депутаты городского маслихата Актобе предложили провести проверку автогазовых заправок. Однако Ассоциация поставщиков сжиженного газа в области выступила против и обратилась за поддержкой в Палату предпринимателей.

    Член Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции, представитель органов правовой статистики и специальных учётов Кундыз Сейитбаттал напомнила, что в соответствии со статей 144 Предпринимательского кодекса РК проверка может проводиться только при наличии зарегистрированных нарушений и санкции прокуратуры.

    — ⁠Трагедия, произошедшая в другом регионе, не может быть основанием для давления на предпринимателей. Без конкретной информации о нарушениях инициатива третьих лиц, даже депутатов, не может стать причиной для проведения проверок, — подчеркнула Кундыз Сейитбаттал.

    В 2023 году в Актюбинской области уже проводилась масштабная проверка. Тогда нарушений норм безопасности на автогазовых станциях выявлено не было — все объекты имели соответствующие разрешительные документы.

    — Мы поддерживаем безопасность и профилактику. Но необоснованные проверки, которые могут навредить стабильной работе отрасли, не нужны. Каждая станция - это рабочие места, налоговые поступления, логистика и источник топлива для населения. Необоснованные проверки могут вызвать нехватку газа и привести к социальной напряжённости, — отметил уполномоченный представитель бизнес-омбудсмена по Актюбинской области, заместитель директора Палаты предпринимателей Руслан Куишинов.

    Напомним, предложение о проверке поступило от актюбинских депутатов после взрыва на автогазовой заправке в Атырау. В целом по стране насчитывается около 3 тысяч автозаправочных станций и 2,5 тысячи автогазовых. Контроль за их деятельностью осуществляет Комитет промышленной безопасности МЧС. Однако нормы Предпринимательского кодекса препятствуют проведению внеплановых проверок. Эти ограничения будут сняты с 1 января 2026 года.

    Теги:
    Малый и средний бизнес Регионы Казахстана Регионы Депутаты Безопасность Происшествия Актюбинская область Газ
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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