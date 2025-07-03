Предложение актюбинских депутатов проверить автогазовые заправки не получило поддержки

Депутаты городского маслихата Актобе предложили провести проверку автогазовых заправок. Однако Ассоциация поставщиков сжиженного газа в области выступила против и обратилась за поддержкой в Палату предпринимателей.

Член Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции, представитель органов правовой статистики и специальных учётов Кундыз Сейитбаттал напомнила, что в соответствии со статей 144 Предпринимательского кодекса РК проверка может проводиться только при наличии зарегистрированных нарушений и санкции прокуратуры.

— ⁠Трагедия, произошедшая в другом регионе, не может быть основанием для давления на предпринимателей. Без конкретной информации о нарушениях инициатива третьих лиц, даже депутатов, не может стать причиной для проведения проверок, — подчеркнула Кундыз Сейитбаттал.

В 2023 году в Актюбинской области уже проводилась масштабная проверка. Тогда нарушений норм безопасности на автогазовых станциях выявлено не было — все объекты имели соответствующие разрешительные документы.

— Мы поддерживаем безопасность и профилактику. Но необоснованные проверки, которые могут навредить стабильной работе отрасли, не нужны. Каждая станция - это рабочие места, налоговые поступления, логистика и источник топлива для населения. Необоснованные проверки могут вызвать нехватку газа и привести к социальной напряжённости, — отметил уполномоченный представитель бизнес-омбудсмена по Актюбинской области, заместитель директора Палаты предпринимателей Руслан Куишинов.

Напомним, предложение о проверке поступило от актюбинских депутатов после взрыва на автогазовой заправке в Атырау. В целом по стране насчитывается около 3 тысяч автозаправочных станций и 2,5 тысячи автогазовых. Контроль за их деятельностью осуществляет Комитет промышленной безопасности МЧС. Однако нормы Предпринимательского кодекса препятствуют проведению внеплановых проверок. Эти ограничения будут сняты с 1 января 2026 года.