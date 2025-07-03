Предложение актюбинских депутатов проверить автогазовые заправки не получило поддержки
Предложение было рассмотрено на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции. Однако участникам напомнили, что, согласно статье 144 Предпринимательского кодекса РК, проведение проверок не допускается без оснований, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Депутаты городского маслихата Актобе предложили провести проверку автогазовых заправок. Однако Ассоциация поставщиков сжиженного газа в области выступила против и обратилась за поддержкой в Палату предпринимателей.
Член Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции, представитель органов правовой статистики и специальных учётов Кундыз Сейитбаттал напомнила, что в соответствии со статей 144 Предпринимательского кодекса РК проверка может проводиться только при наличии зарегистрированных нарушений и санкции прокуратуры.
— Трагедия, произошедшая в другом регионе, не может быть основанием для давления на предпринимателей. Без конкретной информации о нарушениях инициатива третьих лиц, даже депутатов, не может стать причиной для проведения проверок, — подчеркнула Кундыз Сейитбаттал.
В 2023 году в Актюбинской области уже проводилась масштабная проверка. Тогда нарушений норм безопасности на автогазовых станциях выявлено не было — все объекты имели соответствующие разрешительные документы.
— Мы поддерживаем безопасность и профилактику. Но необоснованные проверки, которые могут навредить стабильной работе отрасли, не нужны. Каждая станция - это рабочие места, налоговые поступления, логистика и источник топлива для населения. Необоснованные проверки могут вызвать нехватку газа и привести к социальной напряжённости, — отметил уполномоченный представитель бизнес-омбудсмена по Актюбинской области, заместитель директора Палаты предпринимателей Руслан Куишинов.
Напомним, предложение о проверке поступило от актюбинских депутатов после взрыва на автогазовой заправке в Атырау. В целом по стране насчитывается около 3 тысяч автозаправочных станций и 2,5 тысячи автогазовых. Контроль за их деятельностью осуществляет Комитет промышленной безопасности МЧС. Однако нормы Предпринимательского кодекса препятствуют проведению внеплановых проверок. Эти ограничения будут сняты с 1 января 2026 года.