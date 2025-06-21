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    18:30, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Предельные цены на электроэнергию, полученную путем утилизации отходов, утвердили в Казахстане

    Министр экологии утвердил предельные аукционные цены на электрическую энергию, произведенную путем энергетической утилизации отходов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    электроэнергия электричество электр энергиясы электроқуат
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Как отмечено в документе, аукционная цена, определенная по итогам предыдущего аукционного торга, проведенного Организатором аукционных торгов, определенного уполномоченным органом в области поддержки использования возобновляемых источников энергии, является предельной аукционной ценой для последующего аукционного торга.

    • Предельная аукционная цена на электрическую энергию, произведенную путем энергетической утилизации отходов, составила 130,3 тенге/кВтч.
    • Эквивалент предельной аукционной цены на электрическую энергию, произведенную путем энергетической утилизации отходов, выраженный в долларах США, — 0,26 доллара США /кВтч.
    • Эквивалент предельной аукционной цены на электрическую энергию, произведенную путем энергетической утилизации отходов, выраженный в евро, — 0,24 евро/кВтч.

    Приказ вводится в действие со дня его подписания.

    Ранее корреспондент Kazinform узнавал почему дома в Казахстане «съедают» больше энергии, чем заводы.

    Теги:
    Электроэнергия Мусор Цены и тарифы Минэкологии и природных ресурсов Экономика
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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