Предельные цены на электроэнергию, полученную путем утилизации отходов, утвердили в Казахстане

Как отмечено в документе, аукционная цена, определенная по итогам предыдущего аукционного торга, проведенного Организатором аукционных торгов, определенного уполномоченным органом в области поддержки использования возобновляемых источников энергии, является предельной аукционной ценой для последующего аукционного торга.

Предельная аукционная цена на электрическую энергию, произведенную путем энергетической утилизации отходов, составила 130,3 тенге/кВтч.

Эквивалент предельной аукционной цены на электрическую энергию, произведенную путем энергетической утилизации отходов, выраженный в долларах США, — 0,26 доллара США /кВтч.

Эквивалент предельной аукционной цены на электрическую энергию, произведенную путем энергетической утилизации отходов, выраженный в евро, — 0,24 евро/кВтч.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

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