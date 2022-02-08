Предельные размеры земельных участков поручил утвердить Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству создать рабочую группу для определения предельных размеров земельных участков, которые нужно утвердить до 1 мая текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из важных задач в части рационального использования земли является недопущение ее концентрации в одних руках. Я уже говорил об этом. Сегодня говорю именно о непроизводительной концентрации, когда берут земли побольше, но не вкладывают инвестиции. В ряде регионов решениями маслихатов размеры наделов утверждены без научно обоснованных подходов. В Атырауской области - 89 тысяч гектаров, в Алматинской - 96 тысяч гектаров, в ВКО - 69 тысяч, а между тем Министерство сельского хозяйства разработало проект постановления, разрешающего иметь в одних руках до 98 тысяч гектаров сельхозземель. Это выглядит как попытка закрепить текущие непомерные владения людей, которые ими владеют. То есть зафиксировать их в качестве нормативной базы», - сказал во время расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил создать рабочую группу для определения предельных размеров земельных участков.

«Поясню: государство не против больших земельных участков. Это хорошо. В экономический оборот вовлекается больше земель, работает эффект масштаба, повышается конкурентоспособность. Однако должны быть жесткие встречные обязательства, ответственность за фактическое использование земель. Поэтому поручаю Правительству создать рабочую группу с участием экспертов и научных институтов для определения предельных размеров земельных участков, которые нужно утвердить до 1 мая текущего года», - заявил Глава государства.