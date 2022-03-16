ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОЖЕРТВОВАНИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ ПОРУЧИЛ УСТАНОВИТЬ ПРЕЗИДЕНТ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил установить предельные размеры пожертвований в избирательные фонды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чтобы не допустить влияния отдельных лиц на ход выборов, требуется установить предельные размеры пожертвований в избирательные фонды. По Конституции и согласно международному праву, любые выборы в Казахстане являются сугубо внутренним делом, нашим делом. Но эта норма не исключает потенциальной попытки повлиять на их результат из-за рубежа», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

Учитывая эти факты, общее нарастание гибридных угроз в мире, в том числе с использованием избирательных технологий, отметил Президент, следует на законодательном уровне принять действенные меры для недопущения какой-либо возможности иностранного вмешательства в выборы в нашей стране.

«В первую очередь это касается обеспечения максимальной финансовой прозрачности в деятельности всех участников избирательных кампаний, будь то кандидаты, наблюдатели или СМИ», - добавил Глава государства.