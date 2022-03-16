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    11:46, 16 Март 2022 | GMT +6

    ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОЖЕРТВОВАНИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ ПОРУЧИЛ УСТАНОВИТЬ ПРЕЗИДЕНТ РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил установить предельные размеры пожертвований в избирательные фонды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Чтобы не допустить влияния отдельных лиц на ход выборов, требуется установить предельные размеры пожертвований в избирательные фонды. По Конституции и согласно международному праву, любые выборы в Казахстане являются сугубо внутренним делом, нашим делом. Но эта норма не исключает потенциальной попытки повлиять на их результат из-за рубежа», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

    Учитывая эти факты, общее нарастание гибридных угроз в мире, в том числе с использованием избирательных технологий, отметил Президент, следует на законодательном уровне принять действенные меры для недопущения какой-либо возможности иностранного вмешательства в выборы в нашей стране.

    «В первую очередь это касается обеспечения максимальной финансовой прозрачности в деятельности всех участников избирательных кампаний, будь то кандидаты, наблюдатели или СМИ», - добавил Глава государства.

    Теги:
    Президент Послание Президента РК-2022
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