Предельные цены на кефир и творог установят в СКО

14 Декабря 2022, 14:49

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области предлагают установить предельно допустимые розничные цены на кефир и творог. Соответствующий проект постановления появился на сайте открытых нормативно-правовых актов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В документе указано, что кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке и творог 5-9% жирности относятся к категории социально значимых продовольственных товаров. На них и предлагают установить предельно допустимую розничную цену: 276 тенге за литр кефира и 1 453 тенге за килограмм творога.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что в случае превышения пороговых розничных цен на социальной значимые продукты питания более чем на 15% местные исполнительные органы устанавливают размер предельно допустимых розничных цен.

Пороговое значение на кефир на четвертый квартал составляет 237 тенге, средняя статистическая цена на 29-е ноября достигла 280 тенге. Превышение порогового значения - на 18%. Похожая картина сложилась и с творогом, средняя цена на который составляет 1 481 тенге за килограмм, пороговая – 1 247 тенге.

Размер предельно допустимой розничный цены высчитывают по специальной формуле.

Разработчик проекта – управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития – указал, что пересмотреть предельную цену возможно через 90 календарных дней.

Ранее в регионе уже устанавливали предельно допустимые розничные цены на социально значимые продукты питания.

Согласно данным департамента Бюро национальной статистики, за последний год продукты питания в области подорожали почти на четверть.