Предельную цену на яйца установят на три месяца в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы решил продлить срок действия предельно допустимой розничной цены на куриные яйца сроком на 90 дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект постановления «Об утверждении размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары в городе Алматы» вышел на сайте «Открытые НПА».

«Комиссией по установлению пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары и размера предельно допустимых розничных цен на них рекомендовано продлить срок действия предельно допустимой розничной цены на яйцо куриное (1 категории) в городе Алматы до 90 календарных дней с размером предельно допустимой розничной цены в 487 тенге/десяток», - говорится в документе.

Сообщается, что основными причинами роста цен на яйца являются удорожание кормов и ветеринарных препаратов, уменьшение субсидирования в 2 раза (c 3 до 1,5 тенге/яйцо), дефицит яиц из-за падежа 2,6 млн птиц по РК, в том числе 120 тысяч птиц на птицефабрике «Алсад» Алматинской области из-за птичьего гриппа.

Подобный метод сдерживания цен показал себя с положительной стороны. Так, в период действия введения предельных цен отмечено снижение цен: на гречневую крупу на 5,1% (с 375 до 356 тенге/кг) и на сахар белый – сахар-песок на 2% (с 256 тенге/кг до 252 тенге/кг).

Отметим, с 1 апреля в Алматы была установлена предельно допустимая розничная стоимость на яйца первой категории сроком на 30 календарных дней.