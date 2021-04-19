Предельную цену на яйца установят на три месяца в Алматы
Проект постановления «Об утверждении размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары в городе Алматы» вышел на сайте «Открытые НПА».
«Комиссией по установлению пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары и размера предельно допустимых розничных цен на них рекомендовано продлить срок действия предельно допустимой розничной цены на яйцо куриное (1 категории) в городе Алматы до 90 календарных дней с размером предельно допустимой розничной цены в 487 тенге/десяток», - говорится в документе.
Сообщается, что основными причинами роста цен на яйца являются удорожание кормов и ветеринарных препаратов, уменьшение субсидирования в 2 раза (c 3 до 1,5 тенге/яйцо), дефицит яиц из-за падежа 2,6 млн птиц по РК, в том числе 120 тысяч птиц на птицефабрике «Алсад» Алматинской области из-за птичьего гриппа.
Подобный метод сдерживания цен показал себя с положительной стороны. Так, в период действия введения предельных цен отмечено снижение цен: на гречневую крупу на 5,1% (с 375 до 356 тенге/кг) и на сахар белый – сахар-песок на 2% (с 256 тенге/кг до 252 тенге/кг).
Отметим, с 1 апреля в Алматы была установлена предельно допустимая розничная стоимость на яйца первой категории сроком на 30 календарных дней.