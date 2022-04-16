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Предельная розничная цена на сжиженный газ в СКО составляет 70 тенге за литр

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Апреля 2022, 22:12
Предельная розничная цена на сжиженный газ в СКО составляет 70 тенге за литр

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области насчитывается 18 газосетевых организаций и 108 автомобильных газозаправочных станций. Об этом в ходе встречи 16 апреля с населением СКО сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Минэнерго.

В январе т.г. в соответствии с поручением Главы государства Агентством по защите и развитию конкуренции установлено государственное регулирование и утверждены предельные розничные цены сжиженного газа, согласно которому предельная розничная цена на сжиженный нефтяной газ в Северо-Казахстанской области составляет 70 тенге за 1 литр.

Потребление сжиженного нефтяного газа в области в 2021 году составило 57,6 тыс.тонн. За январь-март текущего года потреблено порядка 17,7 тыс.тонн.

Глава ведомства отметил, что Министерством энергетики принимаются меры по реформированию рынка сжиженного нефтяного газа, обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен.

В качестве одной из мер будет разработана методика по определению предельных оптовых цен на сжиженный нефтяной газ заводами-производителями, исходя из установленных розничных цен, что позволит справедливо распределять выручку между заводами и продавцами.

Министр энергетики РК также сообщил о том, что более 70 тыс. тонн топлива выделено для посевной кампании аграриям СКО.


Энергетика   Северо-Казахстанская область   Сельское хозяйство   Минэнерго РК  
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