+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -4 °С
USD 378.21 EUR 421.25
RUB 6.11 CNY 54.49
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Празднование юбилея Абая должно стать торжеством мысли - ученый

9 Января 2020 16:30
Поделиться:
Празднование юбилея Абая должно стать торжеством мысли - ученый

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке» будет способствовать выходу на новый уровень национальной культуры и литературы. Такое мнение выразила ректор Казахского национального женского педагогического университета, профессор Гаухар Алдамбергенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Алтай Кульгинов: Мы приближаемся к созданию общества, о котором мечтал Абай
Президент РК обращается к каждому казахстанцу – Михаил Чирков о статье «Абай и Казахстан в XXI веке» #Abai175: Посол Иордании прочитал стихи Абая на казахском и арабском языках К 175-летию Абая в Аркалыке откроют школу-гимназию с углубленным изучением казахского

«Я ознакомилась со статьей нашего Президента о великом поэте и просветителе Абае, опубликованной на страницах издания «Egemen Qazaqstan». В статье подробно рассказано об основных направлениях празднования юбилея великого мыслителя и поэта. Президент в своей статье особо подчеркнул, что юбилей отмечается не просто ради празднования, а с целью расширения нашей духовной культуры, дальнейшего интеллектуального развития. И, действительно, празднование юбилея Абая должно стать торжеством мысли, торжеством назидания», - отметила Гаухар Алдамбергенова в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

Вместе с тем ректор остановилась и на вопросе влияния статьи Главы государства на модернизацию национального сознания.

«По моему мнению, статья Касым-Жомарта Кемелевича Токаева является как бы продолжением статьи Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» (Взгляд в будущее: духовная модернизация). Первый Президент в своей программной статье отмечал необходимость духовной модернизации. На сегодня одной из главных задач государственной важности - является сохранение национального самосознания и приведение его в соответствие с сегодняшними реалиями», - добавила ученый.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал статью «Абай и Казахстан в XXI веке». Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan» .



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Культура, Юбилей, Абай,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив