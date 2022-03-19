Празднование Наурыза в Алматы: санврач дала ряд рекомендаций

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова призвала жителей и гостей города соблюдать карантинные меры во время празднования Наурыз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приближаются праздничные мероприятия, то есть, массовое скопление не исключается и не будет исключением. Город Алматы находится в «зеленой» зоне матрицы и данные мероприятия разрешены, но при строгом соблюдении всех санитарных норм и правил, как со стороны индивидуальных предпринимателей, которые будут осуществлять свою деятельность и участвовать в проведении праздничных мероприятий, так и среди населения, то есть, среди физических лиц. Естественно мы рекомендуем жителям не пренебрегать масочным режимом, постараться соблюсти социальную дистанцию, но если погодные условия этого не позволят, то лучше провести этот праздник в кругу семьи, это, наверное, будет самым надежным и безопасным методом. Если вы все-таки приняли решение провести праздники на природе, поучаствовать в городских мероприятиях, то соблюдение карантинных мер неукоснительно», - сказала Асель Калыкова.

Она напомнила, что все мероприятия будут проводиться под строгим контролем городских властей, всех ведомств и служб.

Ранее санврач города сообщила, что эпидситуация по коронавирусу в Алматы расценивается как стабильная.

В этом году в рамках празднования Наурыз мейрамы в Алматы планируется проведение более 80 различных мероприятий во всех районах города.