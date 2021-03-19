Празднование Наурыза отменили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции среди населения региона, 18 марта принято постановление №6 «О продлении карантина и ограничительных мероприятий на территории Туркестанской области», передает МИА «Казинформ».

Согласно постановлению разрешены:

- деятельность объектов общественного питания с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом, на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением социальной дистанции не менее 2 м от крайних соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, в будние и выходные дни - с 09.00 до 18.00 часов, за исключением объектов общественного питания, работающих в режиме доставки и на вынос;

- деятельность объектов общественного питания расположенных в ТРЦ (в отдельных помещениях), при заполняемости не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением социальной дистанции не менее 2 м от крайних соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, в будние дни и выходные дни - с 09.00 до 18.00 часов;

- деятельность детских дошкольных учреждений, без проведения мероприятий с объединением групп, без допуска родителей и сопровождающих лиц;

Разрешено в IV четверти 2020-2021 учебного года (с 1 апреля 2021 года):

- комбинированное обучение школьников всех классов (не более 25 учащихся в классе, масочный режим персонала, термометрия, усиленный санитарно-дезинфекционный режим, исключения проведения мероприятий, не допущение пребывания родителей, сопровождающих лиц);

- обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 человек, с численностью детей в классах не более 15 человек (масочный режим персонала, термометрия, усиленный санитарно-дезинфекционный режим, исключения проведения мероприятий, не допущение пребывания родителей, сопровождающих лиц);

- работа компьютерных клубов, исключительно для субъектов предпринимательства, участвующих в пилоте «Ashyq» при заполняемости не более 75%, с режимом работы с 12.00 до 24.00 часов. Допускаются только лица, достигшие 18 лет и старше;

- работа боулинг клубов, исключительно для субъектов предпринимательства, участвующих в пилоте «Ashyq» при заполняемости не более 75%, с режимом работы с 12.00 до 24.00 часов;

- работу банкетных залов, только для проведения поминок при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек.