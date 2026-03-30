Празднование Наурыза состоялось в Пекине

Центром притяжения гостей стала традиционная казахская юрта, у входа в которую почетный караул несли батыры в национальных доспехах. Программа фестиваля объединила в себе благотворительность, гастрономию и концертную программу.

Посольство РК в КНР организовало благотворительную ярмарку. Также представлена выставка казахстанской продукции. Гости смогли ознакомиться с изделиями казахстанских мастеров.

Открывая мероприятие, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в КНР Шахрат Нурышев подчеркнул глубокую философию праздника, который призывает помнить добро, ценить благотворительность и жить в гармонии с природой.

— В народном понимании степной тюльпан, символ настоящей весны, стал главным знаком «Ұлыстың Ұлы күні» в Великой степи. Символично, что празднование Наурыза в Пекине проходит в рамках Года казахстанско-китайской культуры, — отметил он.

Особым моментом фестиваля стал обряд «Тұсаукесер», который провел глава казахстанской дипмиссии для трех юных соотечественников, символизируя их уверенный шаг в будущее.

Атмосферу праздника создали молодые танцевальные коллективы и артисты государственной академической концертной организации «Қазақконцерт». Своим мастерством зрителей порадовали государственный фольклорный ансамбль «Астана сазы», балет труппы «Гүлдер» и другие исполнители. Любители активного отдыха состязались в национальных играх «асық ату», «арқан тарту» и «тоғызқұмалақ».

В фестивале приняли участие представители государственных органов КНР, иностранные послы, проживающие в Китае казахстанцы, а также жители и гости столицы. Мероприятие организовано Посольством Казахстана совместно с Казахстанским культурным центром в Пекине при поддержке Министерства культуры и информации РК.

