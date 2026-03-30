Празднование Наурыза продолжилось среди казахстанцев в Нидерландах

Один из местных ресторанов на берегу Северного моря на время превратился в настоящий казахский аул, объединив сотни соотечественников, студентов и просто друзей Казахстана.

Для многих казахстанцев, живущих в Европе, Наурыз — это прежде всего вкус детства. Поэтому организаторы приготовили традиционное Наурыз-коже, блюда казахской кухни. Не обошлось и без национальных состязаний. В этом году молодежь активно соревновалась в национальных играх и армрестлинге.

Представитель Всемирной ассоциации казахов в Нидерландах Камшат Демеуова рассказала, что Наурыз-мейрамы в Нидерландах — это не просто праздник, а возможность почувствовать связь с корнями, находясь за тысячи километров от дома.

Кроме того, соотечественница поблагодарила других казахстанцев за активное участие в организации празднования мероприятия.

Ранее празднование Наурыза состоялось в Пекине.