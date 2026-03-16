РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:58, 15 Март 2026 | GMT +5

    Высокую активность молодежи на референдуме отметили среди жителей Шымкента

    Республиканский референдум 15 марта превратился в общегородской праздник, где гражданская ответственность переплелась с национальными традициями и современным креативом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Управление внутренней политики города Шымкента. 

    Праздником единства и креатива отметили референдум жители Шымкента
    Фото: управление внутренней политики города Шымкент

    15 марта до полудня успели проголосовать более 42% из почти 695 тысяч шымкентских избирателей. В семь часов утра в городе открыли свои двери 363 избирательных участка. Среди голосующих отмечалась высокая активность молодежи. К примеру, количество молодых людей, которым в этом году исполнилось 18 лет и которые впервые получили право голоса, достигло 27 510 человек.

    В городе в день референдума был бесплатный проезд в общественном транспорте, что позволило тысячам шымкентцев с комфортом добраться до участков, а тех, кто пришел голосовать первым, ждали памятные подарки. Пока одни только получали бюллетени, другие уже вовсю наслаждались праздничной программой. На Арбате и у входов в избирательные пункты развернулись яркие сельскохозяйственные ярмарки, где горожане могли приобрести свежую продукцию по доступным ценам, совмещая исполнение долга с приятными покупками.

    Праздником единства и креатива отметили референдум жители Шымкента
    Фото: Управление внутренней политики города Шымкента

    На пешеходных зонах Шымкента городские библиотеки представили уникальные книжные выставки, а ремесленники, отмечая День национальной одежды, демонстрировали авторские изделия в стиле пэчворк. В учреждениях образования и в холлах театров, где расположились участки, вокальные номера солистов сменялись национальными танцами «Шашу». Атмосферу единства поддерживали и спортивные состязания: прямо во дворах участков шымкентцы мерились силой в поднятии гирь и ловкостью в асык ату.

    Настоящий ажиотаж вызвал житель города, пришедший на голосование в детально проработанном костюме робота-трансформера. Его поддержали и другие необычные персонажи — хранители чистоты Экобек и Эконай, которые своим примером напомнили молодежи, что забота о будущем страны так же важна, как и чистота родных улиц.

    Жители Шымкента голосуют на референдуме
    Фото: Управление внутренней политики города Шымкента

    Среди голосующих было немало легендарных личностей. На участки приходили целыми семьями, как, например, знаменитые победители конкурса «Мерейлі отбасы» Бермановы, представлявшие сразу четыре поколения. Рядом с рядовыми горожанами в очередях за бюллетенями стояли известные личности, титулованные спортсмены Мухтархан Дильдабеков и Мейржан Шермаганбетов, прославленная гимнастка Алия Юсупова и футболисты клуба «Ордабасы».

    Народная артистка Майра Мухамедкызы, сделав свой выбор, отметила, что в сегодняшнем мире спокойствие и согласие Казахстана — это главная ценность. Ближе к вечеру поток людей на участках не ослабевал. Объединив усилия рабочих предприятий, деятелей искусства и активной молодежи, в Шымкенте показали, что могут встречать важные перемены ответственно и празднично.

    На участке референдума в Шымкенте
    Фото: Управление внутренней политики города Шымкента

    Предварительная явка граждан на референдуме по вопросу принятия проекта новой Конституции за два часа до закрытия большинства участков составила 70,98%. Самая высокая явка зафикисрована в Кызылординской области — 91,80%.

    Теги:
    Зарина Жакупова
    Автор
