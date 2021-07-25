Праздник в маленьком ауле: как проходят выборы сельских акимов в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане проходят выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Корреспонденты МИА «Казинформ» отправились в Алматинскую область и увидели, как идет голосование среди населения.

В Алматинской области официально зарегистрированы 235 кандидатов. Новые акимы появятся в 71 населенном пункте, в том числе и Елтайском сельском округе Карасайского района, что в 30 км от Алматы. В состав округа входят девять поселков: Береке, Елтай, Исаев, Каратобе, Кокозек, Коктоган, Аксенгир, 71 разъезд и Жармуханбет.

Наши корреспонденты побывали в селе Береке, которое является административным центром округа. Местные жители, несмотря на выходной день, с раннего утра активно голосуют за своих кандидатов. Их здесь три: 28-летний Ескендир Егеубек, 27-летний Еламан Омербаев и 27-летний Биржан Махатов.

«Кандидат за которого я проголосовала - местный, молодой, перспективный, на него вся надежда. Он видит все наши проблемы, каждый день ездит, ходит, знает, что здесь происходит. Мы хотим, чтобы отремонтировали дороги и поставили дополнительно водозаборы, так как вода идет к нам с перебоями. Хотим, чтобы наш поселок дальше процветал. Я здесь живу уже 55 лет, я и мои дети учились тоже в этом ауле, получает образование мой внук. Нам очень здесь нравится», - говорит местная жительница Ирина.

Женщина отдала свой голос в избирательном участке №498, расположенном в здании средней школы имени М. Бейсебаева. Здесь соблюдены все установленные карантинные требования. Всех посетителей впускают внутрь только в медицинской маске и у них измеряются температура тела. В случае повышенной температуры тела выше 37 градусов у избирателя, его изолирует в отдельное помещение для осмотра медработником либо ожидания приезда скорой помощи.

«У нас соблюдены все санитарные требования: у всех есть маски, перчатки, а также контролируется социальная дистанция, измеряется температура. Готовились к этим выборам тщательно. Люди активно голосуют. Никаких нарушений не было. За два часа из 1 834 избирателей пришли более 100 человек. Еще есть люди, которые голосуют из дома по состоянию здоровья», - говорит председатель избирательного участка №498 Айгуль Шолпанкулова.

Стоит отметить, что общее количество избирателей в Елтайском сельском округе составляет 10 715, а проживают здесь 17 806 человек. В самом районе имеются 10 сельских округов и один город районного значения. В этом году выборы проходят только в Елтайском сельском округе, так как нынешний аким ушел в отставку по собственному желанию.

Жизнь в аулах данного сельского округа бьет ключом. Местные жители поздравляют друг друга с днем выборов и считают, что это для них еще один праздник. Все избиратели в один голос утверждают, что инициатива Президента о проведении прямых выборов сельских акимов, начиная с 2021 года, пойдет только на пользу.

«Это очень хорошая инициатива. Народ выбирает своего акима - а это большой шаг к развитию демократизации. В такое непростое время акимам тоже нелегко, у них большая ответственность. Сейчас в обществе происходят изменения, а они должны быть ближе к народу. Я считаю, что кандидаты достойные, все молодые, инициативные. Верим, что все будет хорошо. Желаю своему народу благополучия и здоровья», - поделился мнением местный аксакал Малдыбек.

Положительно относятся к инициативе Президента и жители других поселков, к примеру, села Исаево. Здесь есть 1 732 избирателей.

«Выборы акимов проходят у нас впервые. Я считаю, что это хорошая инициатива. Сейчас люди с большим интересом голосуют за своих кандидатов. Наш Президент возлагает большую надежду на молодежь. Мы тоже верим в молодежь, надеемся, что кандидаты станут еще ближе к своему народу и оправдают наши надежды. Мы должны работать вместе и решать свои проблемы тоже сообща», - отметила жительница села Сауле.

Добавим, что в Алматинской области, в 71 сельском округе путем прямых выборов избираются сельские акимы (на 198 избирательных участках, из них 6-закрытые). Ранее об организации независимого наблюдения за ходом выборов акимов сельских округов рассказала председатель центра непартийного наблюдения за выборами Алматинской области Жанат Тулемисова.