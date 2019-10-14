Праздник урожая «Алтын дән» прошел в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Традиционно в рамках праздника была организована ярмарка сельскохозяйственной продукции, где свою продукцию горожанам по сниженным ценам предложили аграрии, специально приехавшие в областной центр со всех районов области и Кызылорды. Аким области Куанышбек Искаков посетил ярмарки, поговорил с жителями, передает МИА «Казинформ».

Кызылординские аграрии привезли около 1700 тонн сельхозпродукции - овощи, бахчевые, мясомолочную продукцию, рыбу, а также мелкий рогатый скот. Отметим, что вся продукция на ярмарке в областном центре реализовывалась по ценам ниже рыночных на 10-15 процентов. Кроме того, в местах проведения ярмарок творческие коллективы показали свое искусство, подарили горожанам хорошее настроение.

В Кызылординском областном казахском музыкально-драматическом театре им. Н. Бекежанова состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию «Алтын дән».

«Сегодня отмечается динамичное развитие аграрного сектора региона. В последние годы продукция аграрного сектора выросла в 1,5 раза. Инвестиции в сельское хозяйство увеличились в 46 раз, а инвестиции в производство продуктов питания - на 10 процентов. В этом году в области было высажено 183,1 тыс. га сельскохозяйственных культур, а общая площадь посевов по сравнению с 2014 годом увеличилась на 25 тыс. га. По направлению диверсификации доля кормовых культур выросла на 8,0 тыс. га, масличных культур - на 7 тыс. га и зерновых культур, кроме риса - на 3,7 тыс.га. Кроме того, начиная с нынешнего года, впервые в регионе в 3 хозяйствах была посажена очень перспективная культура – соя. Она посажена на 50 га. Это новшество показало хорошие результаты. В следующем году мы планируем увеличить посевную площадь под эту культуру до 500 гектаров», - сказал аким области.

В этом году в номинации «Лучший район» победителем был признан Жалагашский район. Лучшим районом в сфере сельского хозяйства стал Шиелийский район, а животноводческой отрасли – Жанакорганский район. Кроме того, за достижения в обработке сельскохозяйственной продукции был награжден аким города Нурлыбек Налибаев. Также аким области труженикам отрасли вручил медаль имени И. Жахаева и нагрудной значок «Отличник сельского хозяйства».

На празднике «Алтын дән» 7 лучшим сотрудникам ТОО «Магжан и К» были вручены ключи от новых автомашин, а работникам ТОО «Достык - жер» - ключи от 6 автомашин. Лучшие сотрудники ТОО «Жан- Арай жем» награждены денежными сертификатами на сумму 1 млн тенге и 500 тысяч тенге.





Для реализации поручения Президента в рамках программы «Агрокарта» в регионе ведется работа по обеспечению спроса на внутреннем рынке за счет увеличения ассортимента сельскохозяйственной продукции и объемов экспорта. К примеру, кызылординский рис экспортируется в Монголию, Турцию, Афганистан, также планируется начать экспорт в Иран. Кроме того, в Узбекистан, Иран и ОАЭ мы экспортируем мясную продукцию (говядину и баранину), а в Китай и Россию – бахчевую продукцию.

За последние пять лет в рамках Агрокарты доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте региона увеличилась с 2,6% до 3,7%. Вместе с тем, начиная с этого года, реализуется 20 инвестиционных проектов на общую сумму более 2 млрд. тенге. В этом году в регионе было реализовано 9 инновационных проектов по интенсивному развитию агропромышленного комплекса с внедрением новых научных и инновационных технологий, освоено производство риса, картофеля, соя, тыквы, сортов сахарного тростника, дающее высококачественную продукцию.

В этом году декхане области достойно завершили уборочные работы. Они собрали 60,3 центнера с каждого гектара площадью 87,9 тысячи гектаров, засыпали в закрома Родины 530, 5 тысячи тонн серебристого риса. И таких высоких результатов декхане области добиваются за годы независимости уже седьмой год подряд, чем вносят большой вклад в развитие благосостояния страны. В 2019 году вся посевная площадь была полностью засеяна высокорепродуктивными семенами. Кроме того, сельскохозяйственные предприятия за счет собственных средств и АО «КазАгроФинанс» приобрели 229 единиц различной сельскохозяйственной техники на сумму 6,4 млрд. тенге.

Сегодня наряду с празднованием 201-летия Кызылорды и праздника урожая «Алтын дән», праздничные мероприятия продолжились конными скачками «Байга».







