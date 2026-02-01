Праздник уходящей зимы — Сада отмечают в Таджикистане

Сада — древнейший праздник, уходящий корнями в глубины истории. Он символизирует победу света над тьмой, тепла над холодом, добра над злом и занимает особое место в истории таджикского народа. С давних времен после празднования Сада дехкане приступали к озеленению, посадке деревьев и благоустройству земель и садов.

— Сада, прежде всего, — праздник дехкан и тесно связан с сельским хозяйством. Его празднование в зимнее сорокадневье извещает о том, что зима и господство холода подходят к концу, а природа возвещает о приближении весны и начале сельскохозяйственных работ. То есть Сада — это поворот природы к Наврузу и подготовка к весеннему севу, — отметил президент Эмомали Рахмон в поздравлении народу Таджикистана.

Название праздника связывают с числом сто, то есть пятьдесят дней и пятьдесят ночей до Навруза. По другой версии, Сада происходит от авестийского слова «санд», означающего возникновение, озарение и проявление, что имеет отношение к свету и теплу.

В Душанбе главное мероприятие проходит в центральном парке столицы — Фирдавси. Массовые народные гуляния проходят с размахом и весельем, разведением костров, пением и танцами. На традиционной ярмарке дехкане предлагают продукцию сельского хозяйства, семена и саженцы, ремесленники демонстрируют свои изделия народного промысла.

Древний праздник гармонично трансформировался в современную жизнь и является важным связующим звеном истории и современности Таджикистана. Его возродили в 2018 году по инициативе главы государства Эмомали Рахмона. В 2023 году Сада официально внесён в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.