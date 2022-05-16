16 Мая 2022 09:45

Праздник первого кумыса состоялся в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Областной этнофестиваль «Қымызмұрындық-2022» провели в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Древний праздник Кымызмурындык состоялся в живописных урочищах Таласского района. В мероприятии принял участие глава региона Нуржан Нуржигитов, сообщили в пресс-службе акима.

Гостей встречали бабушки, которые угощали всех горячими бауырсаками и кумысом.

На этнофестиваль были приглашены сто ветеранов со всей Жамбылской области. По древней казахской традиции, первый кумыс должны отведать уважаемые аксакалы. Они приняли участие в обрядах «Ауыз тию», «Биебайлар», дали бата, пожелав мира, согласия и процветания.

В ходе праздника были показаны национальные казахские обычаи, звучали народные песни, были организованы спортивные соревнования, выставки ремесленников.

Напомним, в Таразе в 2013 году прошел первый в стране международный форум по национальному брендовому продукту «Кумыс - национальное достояние», в котором приняли участие производители древнего напитка из всех областей Казахстана, а также Республики Саха (Россия), Кыргызстана, Турции. Было отмечено, что в Жамбылской области имеются все предпосылки для широкого развития молочного коневодства и массового производства кумыса.

Известно, что впервые мир услышал о полезных свойствах кумыса в XIX веке, когда российский доктор медицины, пионер в терапевтическом применении кумыса и организатор кумысолечения на научной основе Нестор Постников в 1858 году открыл в Самаре первую в мире кумысолечебницу. Сегодня о полезных свойствах традиционного казахского напитка известно многое. Кумыс при регулярном употреблении оказывает на организм общеукрепляющее и омолаживающее действие, нормализует обмен веществ, улучшает состав крови.

По мнению специалистов, традиционный национальный напиток кумыс, приготовленный народным способом, гораздо вкуснее и целебнее приготовленного на механизированном оборудовании.