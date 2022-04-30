Праздник единства народа Казахстана отметили в Доме дружбы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Праздничные мероприятия, посвященные Дню единства народов Казахстана, стартовали в Алматы. В доме дружбы организовано мероприятие, в ходе которого с поздравительной речью выступил вице-министр информации и общественного развития Серик Егизбаев. Он призвал всех к единству и трудиться на благо страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане начался новый этап развития. Будут реформы. Все это идет в форме эволюции. Это большое изменение. Народ надеется на лучшее. Мы все должны трудиться во имя процветания нашей страны, для того, чтобы казахстанцы дальше жили в мире и согласии. Нам необходимо быть вместе для достижения наших целей. Поздравляю всех с праздником», - сказал Серик Егизбаев, выступая на мероприятии «Алматинская весна».

Всех собравшихся поздравил также представитель департамента глобальных коммуникаций ООН Властимил Самек. Он отметил особую роль Ассамблеи народа Казахстана в обществе.

«Ассамблея народа Казахстана играет важную роль в формировании уникальной модели общеказахстанского единства. Сегодня вокруг Ассамблеи собираются представители других национальностей и развивают свои традиции и культуру. Ассамблея народа Казахстана не только подает пример другим странам и государствам, но и формирует уникальную казахстанскую модель единства. Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев, главной силой в развитии Казахстана является молодежь. На сегодняшнее мероприятие собралось много молодежи. Глава государства верит вам. Вперед Казахстан», - отметил В. Самек.

Присутствующих также поприветствовали депутат Мажилиса, ветеран Афганской войны Бакытбек Смагул и представители Ассамблеи народа Казахстана. Они заявили, что сегодня каждому этносу оказывается поддержка в развитии традиций, культуры и литературы, развитии языка. Все это возможно благодаря эффективной реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений.

В рамках мероприятия была организована концертная программа, а для зрителей - выставка лучших произведений отечественных художников «Алматинская весна» Объединения художников «Яблочная палитра».