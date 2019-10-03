Праздник для детей с аутизмом прошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы прошел спортивный праздник для детей с аутизмом «Мы можем все!», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие проходило с участием воспитанников проекта «Аутизм победим!» ОФ «Добровольное общество «Милосердие».

«Желаю родителям и их детям, страдающим расстройством аутистического спектра, побед, новых жизненных целей, а также результативного учебного года в стенах проекта. Для нас проект «Аутизм победим!» дает детям возможность получить комплексный подход к борьбе с этим расстройством», - сказала Уполномоченный по правам ребенка в РК – директор ОФ «Добровольное Общество «Милосердие» - Аружан Саин

В ходе мероприятия сотрудники Кинологического центра ПС КНБ продемонстрировали детям навыки своих питомцев, которые каждый день помогают охранять границы нашей Родины. Особый восторг у детей вызвал непосредственный контакт с собаками породы лабрадор, которые славятся своим дружелюбием.





В свою очередь воспитанники проекта продемонстрировали гостям и родителям достижения в спорте. Захватывающей получилась эстафета, где был четко продемонстрирован командный дух и сила, которой они обладают, а футбольная команда «Ансау» показала практически профессиональную технику владения мячом.

Сюрпризом для взрослых стал флешмоб, к участию в котором присоединились и гости праздника.

«К этому празднику дети и их педагоги готовились больше месяца. И это был наглядный пример того, как ежедневная работа сотрудников проекта «Аутизм победим!» помогает детям проходить адаптацию и лучше понимать мир вокруг, раскрываться для общения как внутри семьи, так и со своими сверстниками», - сообщили организаторы.





По их данным, для детей, страдающих расстройством аутистического спектра, очень важна социализация. И именно в таких центрах, где работают профессиональные психологи и педагоги, могут решаться сложные случаи.

«Мой сын молчал и редко реагировал на происходящее вокруг, а сейчас он имеет возможность выразить свою любовь к нам, родителям, и проявляет все больше интереса к жизни ­- это и есть результат, это и есть счастье», - поделилась мама одного из участников проекта.





Проект «Аутизм победим!» реализуется ОФ ДОМ совместно с Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust». Этот проект стал примером объединения родителей и специалистов в помощи аутистам. Основная цель проекта – помочь аутистам выйти на максимум своих возможностей, раскрыть потенциал, стать полноценным членом общества.







