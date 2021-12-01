Праздничный концерт в честь Дня Первого Президента РК прошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Во Дворце Республики в Алматы прошло торжественное мероприятие «Елбасы. Жастар. Болашақ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На мероприятие были приглашены представители научной и творческой интеллигенции, почетные жители города, члены Совета ветеранов, общественных объединений, молодежных и детских организаций. Перед началом концерта для зрителей был продемонстрирован ролик о роли Елбасы в становлении и укреплении государственности.

На концерте выступили звезды отечественной эстрады, такие как Роза Рымбаева, Алишер Каримов, музыкальная группа «МузАрт», группа «Кешью» и другие казахстанские артисты. Были исполнены песни, написанные Н. Назарбаевым, а также произведения, посвященные жизни и деятельности Первого Президента.

«Текущий год является важным в жизни нашего государства. 30-летие Независимости Казахстана – историческая дата для всех нас. За эти годы наше государство и наш народ достигли немалых высот. За короткий период наша страна вышла на мировую арену. Под руководством Елбасы Н. Назарбаева мы решили самые главные задачи – определили границы Казахстана, отказались от ядерного оружия, состоялось становление экономики. Был создан Национальный фонд, принята национальная валюта. За эти годы наше государство утвердилось в качестве равноправного партнера в мировом сообществе», - подчеркнул председатель городского Совета ветеранов Ахан Бижанов.

Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева подчеркнула главные ценности Независимости.

«30 лет для государства это ни много, ни мало. За это время мы созрели, определили направление развития нашего государства. С каждым годом наша страна укрепляет свои позиции, входит в топ развитых стран. Мирное небо, благополучие, дружелюбие в нашем обществе благодаря общим усилиям нашего народа, о чем всегда заботится Елбасы Н. Назарбаев. Поздравляю всех казахстанцев с Днем Первого Президента!», - сказала Р. Рымбаева.