Праздничный концерт «Подснежники для мам!» в честь 8 марта прошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В алматинском досуговом центре «Апельсин» в преддверии 8 марта, прошел концерт для мам и бабушек на тему: «Подснежники для мам!», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цель этого мероприятия - создать у детей праздничное настроение, атмосферу взаимного уважения, знакомство детей с праздником «Международный женский день» и его значением, развить творческую самостоятельность, выразительность речи, совершенствовать художественно-образные исполнительные навыки», - отметили организаторы.

В исполнение детей прозвучали танцы, песни, сценка «Подснежник», стихотворения, сказка кукольного театра «Подарочек для мамы», флэшмоб к 8 марта!

Дети досугового центра также порадовали своих мам и бабушек подарками ручной работы. Дети, младшей группы, на кружке «Хэнд Мэйд» изготовили подснежники из бисера, а дети постарше в технике «Валяния» сваляли игрушечные мишки из шерсти.

В мероприятии присутствовали родители, бабушки детей, а также гости из централизованной библиотеки, куда дети данного центра ходят читать свои любимые книжки.

«Хочу сказать Людмиле Петровне, руководителю досугового центра, что она удивительный человек! Я очень счастлива, что мне удалось поприсутствовать на этом мероприятий. Было очень тепло и уютно! Дети были так рады! Бабушки и мамы были так счастливы! Подарки ручной работы такие замечательные! Спасибо за приглашение», - поблагодарила одна из родительниц Асем Калиева.