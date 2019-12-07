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Праздничные сельхозярмарки ко Дню Независимости пройдут в столице

7 Декабря 2019 20:50
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Праздничные сельхозярмарки ко Дню Независимости пройдут в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ко Дню Независимости с 14 по 17 декабря в Нур-Султане будут проводиться праздничные ярмарки сельскохозяйственной продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

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На ярмарке будут представлены: плодовоовощная продукция южных регионов страны; мясо говядины и конины, домашней птицы, молочная продукция производителей Карагандинской и Акмолинской областей; рыбная, пантовая продукция из Восточно-Казахстанской области и Павлодарский картофель по ценам от товаропроизводителей регионов республики.
Зимние ярмарки будут проходить на территории рынков «Улжан», «Көк базар», «Шапағат», по ул. Сауран, 7 и в крытых помещениях супермаркетов Small, Magnum Cash and Carry.
Акимат напоминает, что также с 23 ноября до конца зимнего сезона 2019 года каждую субботу и воскресенье на площадке ТД «Зейд» на пересечении ул.Уалиханова и ул. Агыбай батыра и ТД «Аспан базар» по ул. Кошкарбаева, 37 проходят сельскохозяйственные ярмарки выходного дня.
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Ключевые слова: Нур-Султан, Сельское хозяйство,
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