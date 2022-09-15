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Праздничные мероприятия в честь Дня города пройдут в восьми районах Алматы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Сентября 2022, 19:28
Праздничные мероприятия в честь Дня города пройдут в восьми районах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, состоятся в восьми районах Алматы 17 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Концерты, выставки и другие познавательно-развлекательные мероприятия пройдут в:

- Алатауский район – атлетическая деревня, время: 11:00 часов;

- Алмалинский район – парк Ганди, время: 11:00 часов;

- Ауэзовский район – Family Park, время: 11:00 часов;

- Бостандыкский район – ТРЦ «Mega Alma-Ata», Розыбакиева, 247А, время: 11:00 часов;

- Жетысуйский район – парк Гульдер, время: 11:00 часов;

- Медеуский район – площадь перед Академией наук, время: 12:00 часов;

- Наурызбайский район – мкр. Шугыла, 347/2, время: 11:00 часов;

- Турксибский район – парк им. Сейфуллина, время: 11:00 часов.

Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия в честь дня города пройдут с 16 по 18 сентября. Жителей и гостей ждут концерты, ярмарки, фестивали и многое другое. Праздничные мероприятия пройдут сразу в нескольких локациях: парк Первого Президента, площадь Абая, улицы Панфилова и Жибек Жолы, площадь перед КазНАТОБ им. Абая, площадь Астана и ледовый дворец «Алматы Арена».


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