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Праздничные концерты пройдут ко Дню Конституции в Алматы
27 Августа 2022 21:51

Праздничные концерты пройдут ко Дню Конституции в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ко Дню Конституции запланировано проведение ряда развлекательно-культурных мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата города, 28 августа в честь Дня Конституции в сквере имени Шокана Уалиханова состоится праздничный флешмоб. Начало в 11:00. Также в этот день в парке имени Махатмы Ганди на 15:00 запланирован концерт «Елді асқақтар Ата-Заң!».

30 августа в городе пройдет сразу несколько культурных мероприятий. Концертно-развлекательная программа запланирована на территории ТРЦ Mega Almaty - начало в 11:00, на площади Уалиханова (ул.Уалиханова-Шевченко) - начало в 12:00, в ТРЦ Mega Park - начало в 16:00.

Главный городской концерт состоится на площади Абая перед Дворцом Республики в 19:00. На концерте выступят звезды казахстанской эстрады.

Также в 20:00 в парке отдыха Кок-Тобе перед жителями и гостями мегаполиса на фестивале Jaidarman open air выступят команды КВН.

День Конституции казахстанцы отмечают ежегодно 30 августа.


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