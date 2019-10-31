Праздничное мероприятие «Дунгане Казахстана: культура и традиции» пройдет в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 1 ноября 2019 года в 10:30 часов в Доме дружбы г. Алматы (улица Курмангазы, 40) под эгидой Ассамблеи народа Казахстана состоится праздничное мероприятие «Дунгане Казахстана: культура и традиции», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АНК Алматы.
В нем примут участие заместитель Председателя – заведующий Секретариатом АНК Жансеит Туймебаев, члены АНК, республиканских и городских этнокультурных объединений, представители государственных органов, научной и творческой интеллигенции, филиалов Казахстанского общества дунган, молодежных организаций и др.
Мероприятие направлено на практическую реализацию программы «Рухани жаңғыру» по укреплению общественного согласия и общенационального единства, популяризацию культуры казахстанских этносов, формирование гражданской идентичности.
В рамках праздничного мероприятия пройдут выставки картин художника А. Каримова «Казахстан – наш общий дом», национального прикладного искусства дунган Казахстана, концерт творческих коллективов, а также будут показаны мастер-классы по вышиванию, по прическам и по изготовлению национальных блюд дунганской кухни «Город мастеров».
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