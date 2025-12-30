Праздничный марафон: новогодние телевизионные премьеры на Jibek Joly
Телеканал Jibek Joly / Silk Way встречает Новый год специальной программой, которая позволит зрителям окунуться в атмосферу праздника и веселья, сообщает корреспондент Kazinform.
Утром 31 декабря телеканал открывает большой праздничный марафон. В новогодней телевизионной сетке — несколько ярких проектов, среди которых редакция агентства Kazinform выбрала самые интересные.
31 декабря
11.30 — новогодний выпуск «Бүгін.live»
В этом выпуске подведут итоги уходящего года. Ведущие расскажут о важных достижениях Казахстана, свершениях года, принятых законах, значимых для страны событиях.
Подробное содержание программы:
-
Битва шеф-поваров и телеведущих канала
-
Итоги года — достижения Казахстана в сфере культуры, спорта и других.
-
Открытый микрофон: Чем запомнился 2025 год?
-
«Таза Қала»: Ануар Карбозов и Кырмызы Жандосова
В эфире запланированы прямые включения из разных точек города. С набережной Есиль зрителям передадут живую атмосферу предновогоднего города, а репортаж с рынка покажет, как горожане готовятся к празднику.
15.30 — специальная премия «Жақсы адам–2025»
Программу продолжает торжественная церемония вручения специальной премии «Жақсы адам-2025», посвященной людям, ставшим символами уходящего года. Награды получат лучшие специалисты и рабочие, которые своим ежедневным трудом вносят огромный вклад в развитие страны, граждане, чьи подвиги навсегда останутся в памяти народа, люди с большим сердцем, благие дела которых стали примером для многих.
В церемонии примут участие государственные и общественные деятели, известные личности и деятели искусства.
20.00 — Праздничный концерт »Жаңа жыл–жаңа шабыт»
Этот концерт - яркий аккорд проекта «Кеш емес», поддерживающего женщин, стремящихся раскрыть творческий потенциал вне зависимости от возраста и социального положения. Он соберет на сцене известных казахстанских исполнителей: Али Окапов, Тамара Асар, Элизат Берикова, Женис Сейдоллаулы, Багым Мухитденова, Мади Рымбаев, Серик Ибрагимов, Марат Думан, Ademi, Еркин Маулен, Баянсулу и других. Вместе со звездами на одной сцене выступят и участники проекта - женщины разных профессий, для которых музыка и эстрада раньше были лишь мечтой.
22.30 – сольный творческий концерт Заслуженного деятеля РК, актера-сатирика Турсынбека Кабатова
Этот проект, без сомнения, объединит у экранов зрителей разных поколений. Ведь Турсынбек Кабатов, как никто другой, через тонкий юмор и острую иронию может рассказать о том, что волнует каждого жителя страны. Также в концерте примут участие популярные звезды отечественной эстрады.
1 января
01.00 — «Жаңа түнгі студия» с Нурланом Коянбаевым
Гостями выпуска легендарного казахстанского шоу «Жаңа түнгі студия» с Нурланом Коянбаевым станут хедлайнеры уходящего года — игроки футбольного клуба «Кайрат». Один из них — Темирлан Анарбеков, который был признан лучшим вратарем Лиги Чемпионов 2025 года.
В программе также примет участие певица Yenlik, чей альбом в этом году возглавил чарты Apple Music, а популярный видеограф Дастан Мухамедрахым поделится своими видео, опубликованными на официальном аккаунте Instagram с 698 миллионами подписчиков. Главными музыкальными хедлайнерами станут Zengir, Рахат и Дильмухамет, Назарбек, Yenlik и ALEM.
12.30 — «Silk Way Star: Қош келдің, 2026!»
Телеканал Jibek Joly покажет зрителям новогодний гала-концерт международного проекта Silk Way Star, в котором примут участие молодые казахстанские и зарубежные исполнители. На сцене выступят известные артисты: южнокорейский певец Шин Мин Чоль с легендарным саундтреком «Paradise» из дорамы F4, а также Язмин Азиз из Малайзии, Саро Геворгян из Армении и Гульжигит Калыков из Кыргызстана.
Напомним, что Silk Way Star — первый азиатский музыкальный мегапроект с участием артистов из 12 стран. В этом году победительницей шоу стала Мишель Джозеф, представлявшая Монголию.