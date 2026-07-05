Праздничный концерт, посвященный Национальному дню домбры, состоялся в Алматы

В Алматы в честь Национального дня домбры при поддержке акимата города состоялся масштабный праздничный концерт «Домбыра — дастан», передает агентство Kazinform.

Масштабное культурное мероприятие прошло на открытой площадке театра традиционного искусства «Алатау», собрав тысячи жителей и гостей города, став ярким праздником казахского национального искусства и культуры.

Фото: акимат Алматы

В концертной программе приняли участие известные исполнители традиционной и эстрадной музыки Казахстана, представив зрителям насыщенную программу, отражающую богатство национального музыкального наследия. На сцене выступили группа «МузАРТ», Рамазан Стамгазиев, Айгуль Косанова, Баглан Бабижан, Тилеулес Курмангалиев, Нуркен Аширов, Улжан Байбосынова, Шолпан Даржанова, Мурат Абугазы, Ардак Исатаева, Ардак Елеусиз, Тогжан Умбет, Еркин Шукиман, Сая Махамбет, группа «Қоңыр», Государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы и Государственный академический театр танца «Салтанат». Их яркие выступления наглядно продемонстрировали глубину, самобытность и преемственность национального искусства.

Фото: акимат Алматы

В ходе концерта прозвучали кюи, терме, народные песни и современные музыкальные произведения, гармонично объединившие многовековые традиции и современное звучание казахской культуры. Мелодии домбры позволили зрителям глубже почувствовать богатую историю народа, силу национального духа, идеалы единства и преемственности поколений.

Фото: акимат Алматы

Праздничный концерт «Домбыра — дастан» подарил жителям и гостям Алматы атмосферу настоящего праздника, яркие эмоции и незабываемые впечатления. Мероприятие под открытым небом стало значимой культурной площадкой, объединившей представителей разных поколений вокруг общих духовных и национальных ценностей.